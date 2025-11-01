Дефіцит продуктів у Хмельницькій області продовжує впливати на доступність та вартість тепличних овочів для споживачів.

Дефіцит продуктів у Хмельницькій області спричинив значне зростання цін на тепличні огірки та помідори, повідомляє Politeka.

За повідомленням AgroReview, обмежена пропозиція на внутрішньому ринку разом із високим попитом від гуртових покупців і торгових мереж призвела до підвищення вартості цих овочів.

Сезон тепличних огірків наближається до завершення, і більшість комбінатів вже прибирає урожай. Господарства реалізують залишки продукції здебільшого дрібними оптовими партіями. Незважаючи на зниження якості останніх партій, це не вплинуло на темпи росту цін. Поточна вартість огірків перевищує торішні показники на 11%. Експерти прогнозують, що дефіцит місцевих овочів може стимулювати вихід імпортерів з Туреччини на український ринок, що потенційно стабілізує ціни.

Аналогічна ситуація спостерігається й на ринку томатів. Помідори дорожчають вже третій тиждень поспіль через скорочення поставок із господарств. Станом на сьогодні комбінати пропонують томати по 80–90 гривень за кілограм, що на 14% вище, ніж наприкінці минулого тижня, за даними EastFruit. Обсяги поставок залишаються невеликими і нестабільними: частина підприємств завершила реалізацію, а в інших через похолодання темпи дозрівання сповільнилися. Імпорт наразі не здатен компенсувати дефіцит місцевих овочів.

За спостереженнями спеціалістів, ціни на тепличні помідори вже перевищують показники кінця жовтня 2024 року на 22%. Виробники попереджають про можливе подальше зростання, якщо ситуація з пропозицією не зміниться найближчим часом. У результаті дефіцит продуктів у Хмельницькій області продовжує впливати на доступність та вартість тепличних овочів для споживачів.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право