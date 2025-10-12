Коммунальные службы города обнародовали график отключения воды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове.

График отключения горячей воды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове коснется ряда жилых домов, сообщает Politeka.

Как говорится на сайте 1562, график отключения воды на неделю с 13 по 19 октября в Харькове введен из-за плановых ремонтов и обслуживания внутридомовых сетей.

С 01.10.25 до 31.12.25 20:00 горячего водоснабжения не будет по следующим адресам:Ужвій Наталії, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 78, 82, 96, Леся Сердюка, 56, Метробудівників, 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, Соборності України, 225, 271, 281.

Еще одна группа местных жителей попадет под ограничения в период с 01.10.25 18:35 до 31.12.25 20:00. В этом случае горячего душа долгое время без жителей Бучми, 36, 40-А, Нескорених, 33-Д.

Харьковчанам советуют учесть график отключения воды в неделю с 13 по 19 октября в Харькове при планировании собственного быта.

Кроме этого, ограничение подачи горячего водоснабжения действует с 30.09.25 20:00 до 15.10.25 20:00 на Професора Отамановського, 7-А та Євгенія Єніна, 10, 12, 14, 16. Здесь неудобства связаны с ремонтом бойлерной установки.

Также временно отсутствует теплый душ в период с 08.10.25 16:20 до 15.10.25 18:01 будет на улице Непокорених, 68 (п.1 кв. 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43 ,47).

Потребителей просят учесть расписание работ и организовать свой быт в соответствии с временными неудобствами. Жители города могут обращаться в диспетчерские службы для уточнения деталей.

