Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області має на меті надати тимчасову, але реальну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається громадянам лише за дотримання визначених умов, повідомляє Politeka.

Про нову програму підтримки повідомив благодійний фонд «Карітас».

У межах цієї ініціативи передбачено два основні напрями допомоги: медичні гранти для осіб, які потребують лікування чи закупівлі необхідних препаратів, а також багатоцільову грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області та інших мешканців, яку можна спрямувати на найнагальніші потреби.

Мета проєкту — підтримати найбільш вразливі категорії населення, які постраждали через воєнні дії. Допомога орієнтована на мешканців населених пунктів, розташованих у межах 0–50 кілометрів від лінії бойових дій, де кількість населення не перевищує п’яти тисяч осіб. Саме у таких громадах люди живуть у складних умовах через постійні обстріли, руйнування інфраструктури та обмежений доступ до ресурсів.

До категорій, які можуть отримати виплати, належать:

самотні громадяни віком від 55 років і старші, без підтримки від родичів;

особи з тяжкими хворобами, що потребують лікування чи постійного прийому медикаментів;

люди з інвалідністю, які не мають можливості самостійно забезпечити базові потреби;

багатодітні родини, у яких виховується троє або більше неповнолітніх дітей;

одинокі матері чи батьки, а також опікуни, які доглядають за дітьми;

вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років, що потребують стабільної підтримки та належних умов для проживання.

Реалізація гуманітарного проєкту здійснюється у партнерстві з Карітасом України за сприяння Карітасу Німеччини та Міністерства закордонних справ Німеччини (GFFO). Ініціатива має на меті надати тимчасову, але реальну допомогу тим, хто найбільше постраждав від війни і потребує ресурсів для забезпечення гідного життя.

