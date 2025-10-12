Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області покликані не лише покрити основні потреби, а й надати додаткову опору.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області надаються завдяки діяльності соціальних служб і гуманітарних пунктів, повідомляє Politeka.

Проєкт реалізується спільно з благодійними фондами, щоб підтримати літніх мешканців, які опинилися у складних життєвих умовах.

Один із центрів діє на базі обласного закладу матері та дитини. Тут переселенці й люди похилого віку можуть отримати набори продуктів, засоби гігієни, необхідні речі та скористатися тимчасовим житлом. Приміщення має душові, кухонні куточки, місця для відпочинку, що забезпечує комфортне перебування. Також доступне дитяче харчування, постіль, базові предмети для побуту, що допомагає родинам з дітьми та пенсіонерам у повсякденних потребах.

Ще один гуманітарний пункт працює на базі навчально-виховного комплексу №26 у співпраці з дитячим центром «Зорецвіт». Розташований він за адресою: Студентський бульвар, 21. Тут відвідувачі отримують гарячі обіди, одяг, речі для дітей і продуктові набори. Заклад приймає громадян у будні дні з 9:00 до 17:00. Для людей похилого віку це суттєва допомога, адже не всі мають можливість забезпечити себе харчами.

Для отримання підтримки у центрі матері та дитини радять заздалегідь телефонувати, а в пункті на базі НВК — звертатися безпосередньо до волонтерів у години роботи.

Отже, безкоштовні продукти для пенсіонерів у Кіровоградській області покликані не лише покрити основні потреби, а й надати додаткову опору переселенцям і людям похилого віку, охоплюючи дедалі більше громад, де необхідна соціальна увага та турбота.

