Новий графік руху поїздів у Харківській області може порушити плани місцевих мешканців, тож розповідаємо, кого саме це зачепить.

З початку жовтня діє новий графік руху поїздів у Харківській області, повідомляє Politeka.

Як проінформували в офіційному Телеграм-каналі АТ "Укрзалізниця", коригування пов’язані з масштабними ремонтними роботами на залізничних коліях, тому мешканцям регіону варто заздалегідь перевіряти актуальну інформацію.

Новий графік руху поїздів у Харківській області стосується низки приміських маршрутів, які тимчасово працюватимуть по-іншому. Зокрема, оновлення торкнулося рейсу № 6173 зі сполученням Берестин - Дніпро.

З 6 по 10 жовтня ця електричка вирушатиме з Берестина о 14:35, а прибуватиме до пункту призначення о 18:56. Нагадаємо, що раніше вона відправлявся о 14:55 і прибувала о 19:16.

Таким чином, відправлення стане трохи ранішим, а час у дорозі залишиться без суттєвих змін. Як пояснили у компанії, новий графік руху поїздів у Харківській області є тимчасовими і необхідними для проведення планових ремонтних робіт.

Вони дозволять покращити якість залізничної інфраструктури та забезпечити безпеку курсування всіх пасажиських та вантажних складів.

Пасажирам радять уважно стежити за оголошеннями на вокзалах та офіційних каналах перевізника, адже впродовж жовтня можливі додаткові зміни у розкладі

Представники "Укрзалізниці" наголошують, що всі оновлення впроваджуються з метою мінімізації незручностей для місцевих мешканців.

