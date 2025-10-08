Місцевих мешканців завжди хвилює тема подорожчання продуктів у Дніпрі, адже це безпосередньо впливає на їхні гаманці.

Подорожчання продуктів у Дніпрі торкнулося курячих яєць, на які відчутно переписали ціни в супермаркетах, повідомляє Politeka.

Станом на початок жовтня середня ціна нефасованих курячих яєць у великих торговельних мережах нашого обласного центру досягла 5,19 гривень за штуку, що складає 51,9 грн за десяток.

Це на 45 копійок за яйце, або на 4,5 за десяток більше, ніж наприкінці вересня. Аналітики відзначають, що у супермаркетах по всіх регіонах зараз цінники коливаються від 4,89 до 6 грн за яйце, або 48,9–60 за десять.

Такі коливання демонструють, що подорожчання продуктів у Дніпрі відбувається нерівномірно, і кінцева вартість залежить від торговельної мережі, або ж наявних акційних пропозицій.

Зокрема, Auchan пропонує цей товар по 4,89 грн за штуку, Novus – 4,99, МегаМаркет – 6, а ЕКОмаркет – 4,99. Ці дані свідчать про те, що навіть серед великих мереж різниця у вартості суттєва, і це без урахування можливих сезонних змін.

Експерти ProAgro Group прогнозують, що подорожчання продуктів у Дніпрі не зупиниться на цьому, і найближчими тижнями ціни можуть знову зрости.

Спеціалісти наголошують, що на ринок впливають кілька ключових факторів. Серед них сезонні коливання виробництва, зміна попиту та логістичні витрати. У результаті покупці в обласному центрі вже бачат, як з кожним походом у магазин середній чек зростає.

Аналітики відзначають, що найближчими тижнями тенденція зростання вартості продовжиться. Тож місцевим мешканцям радять слідкуватиза акційними пропозиціями та порівнювати цінники у різних мережах супермаркетів та на ринках.

Джерело

Останні новини України:

Як повідомляла Politeka, гуманітарна допомога для пенсіонерів: українцям готові надати безкоштовні послуги, які саме

Також Politeka писала про виплати для ВПО: хто і яку допомогу може отримати

Нагадаємо, що Politeka згадувала і про безкоштовне житло для переселенців: хто має право