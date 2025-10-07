Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області відбуватиметься залежно від температури, технічного стану мереж і рішень органів управління.

Початок опалювального сезону 2025 в Харківській області наближається на фоні зниження температури, повідомляє Politeka.

Місцеві органи влади активно готують житлові будинки та соціальні установи до підключення тепла, щоб забезпечити своєчасне функціонування систем теплопостачання.

За постановою Кабміну № 830, опалювальний сезон 2025–2026 років стартує, коли середньодобова температура протягом трьох днів не перевищує +8 °C. Це правило поширюється на житловий фонд, школи, лікарні та інші соціальні об’єкти.

Пріоритет надається установам соціальної сфери: першими отримують тепло дитячі садки, школи та медичні заклади. Остаточне рішення про дату початку опалення ухвалюють місцеві органи влади, враховуючи стан мереж, готовність теплопостачальних підприємств та погодні умови. Станом на початок осені завершено 80–90 % підготовчих робіт, що демонструє активну роботу комунальних служб.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що енергетична система країни готова більш ніж на 80 %. Формуються необхідні запаси палива, проводяться ремонтні роботи та створено ресурси для оперативного відновлення роботи газотранспортної інфраструктури у разі аварій або можливих атак. Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький підкреслив високий ризик обстрілів енергооб’єктів перед зимовим періодом, що вимагає додаткової уваги.

Отже, початок опалювального сезону 2025 в Харківській області відбуватиметься залежно від температури, технічного стану мереж і рішень органів управління, що забезпечить безперебійне постачання тепла та гарячої води для населення і соціальних установ.

Джерело: Ізюм інформаційний

