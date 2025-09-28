У Харківській області протягом наступного тижня – з 29 вересня по 5 жовтня 2025 року – знову буде задіяно графіки відключення світла.

Обленерго повідомляє про нові графіки відключення світла в Харківській області на період із 29 вересня по 5 жовтня 2025 року, пише Politeka.

Зокрема планові знеструмлення відбудуться в межах Люботинської міської територіальної громади в Харківській області. У понеділок, 29 вересня, без електроенергії приблизно з 9:00 до 17:00 залишаться мешканці таких населених пунктів:

Горіхове (вул.Успішна);

Гурине (Лісна, Лугова, Низова);

Мищенки (Франка, Широка);

Санжари (Абрикосова, Благодатна, Спортивна, 60 років ВЛКСМ, Павла Барчана, пров.Благодатний, Павла Барчана);

Манченки (Садова, Торгова, Шевченка, Крива, Нагорна, Руслана Шимона, Романтична пров. Квітки-Основ’яненка, Низовий, Садовий);

Ударне (Дружби, Молодіжна, Стадіонна, Ударна, Шкільна, пров.Дружби, Ударний, Шкільний).

У межах Близнюківської селищної територіальної громади графіки відключення світла в понеділок діятимуть із 9:00 до 16:00 у Близнюках (вулиці Новосадова, Добровольського, Далека, Польова, Південна), Батюшках (Покровська та пров. Шкільний), Садовому (Молодіжна, Близнюківська, Козацька, Лісова), с. Вільне друге, повідомляє Politeka.

Крім того, на понеділок також запроваджуються планові знеструмлення з 9:00 до 17:00 у частині селища Високий та села Нова Березівка.

Про подальші графіки відключення світла в Харківській області на період із кінця вересня по 5 жовтня обленерго повідомлятиме пізніше, стежте за офіційною інформацією на сторінці своєї громади.

