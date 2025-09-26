Розмір державної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області встановлюється на рівні 30 відсотків від прожиткового мінімуму.

Передбачено надання соціальної грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області, які не можуть оформити пенсію за віком, пише Politeka.

Про це нагадали у Пенсійному фонді України.

Ця державна підтримка дозволяє забезпечити базовий рівень фінансової стабільності та покрити основні потреби літніх людей, що опинилися у складних життєвих обставинах.

Право на отримання грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області мають особи, які досягли 65 років і не мають необхідного страхового стажу для призначення пенсії. Умовою надання грошової допомоги є також те, що середньомісячний дохід пенсіонера за попередні шість календарних місяців не перевищує прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році цей показник становить 2361 гривню.

Розмір державної соціальної грошової допомоги для пенсіонерів в Одеській області встановлюється на рівні 30 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, що у 2025 році становить 708,3 гривні.

Водночас, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 березня 2008 року № 265, якщо щомісячна виплата нижча за прожитковий мінімум, держава доплачує недостачу до рівня 2361 гривні. Таким чином, пенсіонер отримує адресну підтримку, яка гарантує мінімальний рівень фінансової безпеки.

Оформити соціальну грошову допомогу можна кількома способами. Пенсіонери можуть звернутися безпосередньо до сервісного центру територіального управління Пенсійного фонду України, до уповноважених осіб виконавчих органів сільських, селищних або міських рад своєї територіальної громади, а також до центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Крім того, подати заявку можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний застосунок Пенсійного фонду або через Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія) з використанням кваліфікованого електронного підпису. Для тих, хто віддає перевагу класичним методам, можлива подача документів поштою на адресу територіального управління Пенсійного фонду України.

