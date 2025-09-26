Місцевих мешканців хвилює тема подорожчання продуктів у Черкаській області, адже це прямо відображається на сімейному бюджеті.

Попри незначне зниження цінників на деякі позиції, подорожчання продуктів у Черкаській області відчутне у багатьох категоріях, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Головного управління статистики в Черкаській області, споживчі ціни у серпні порівняно з липнем зросли на 0,4 %. Найбільше це торкнулося основних харчових товарів та безалкогольних напоїв.

Як йдеться у статистиці, серед продуктів, на яких відобразилося подорожчання, опинилися соняшникова олія, сало, риба та товари з риби, яйця, молоко, м’ясо птиці, масло, яловичина та хліб.

Зростання вартості цих позицій коливається від 0,6 % до 6,6 %, що для багатьох мешканців регіону стає помітним збільшенням цир у чеках, які вони отримують після покупки.

Експерти наголошують, що такий тренд подорожчання продуктів у Черкаській області пов’язаний із загальною інфляцією, коливанням розцінок на сировину та збільшенням собівартості виробництва харчових товарів.

Водночас окремі позиції на полицях в супермаркетах демонструють зворотний тренд. Фрукти подешевшали на 7,1 %, що дало змогу дещо зменшити витрати любителям яблук, бананів та апельсинів.

Овочі також втратили у вартості, причому морква подешевшала на 43,5 %, буряк на 41,2 %, капуста білокачанна на 19,5 %, а картопля на 11,7 %. Зниження цінників пов’язують із сезонним збором врожаю та активним постачанням місцевих господарств на ринок.

Проте споживачі все одно відчувають на собі наслідки росту цін, адже основні складники раціону продовжують йти вгору.

