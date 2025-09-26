Новий графік руху поїздів у Полтавській області внесе певні корективи у пересування регіоном, повідомляє Politeka.

Як проінформували у місцевих медіа, з кінця вересня пасажири зіштовхнуться з новим графіком руху поїздів у Полтавській області, адже на ділянці між Кременчуком і Ромоданом вносяться зміни.

Коригування пов’язані з проведенням ремонтних робіт, тому розклад тимчасово зміститься. Так, з 29 вересня почне діяти новий графік руху поїздів у Полтавській області, і він охопить приміський електропоїзд №6686/6687, що курсує між Кременчуком та Ромоданом.

За інформацією залізничників, такі зміни будуть чинними до 2 жовтня, після чого курсування відновиться за звичним розкладом.

В повідомленні також вказано, що електропоїзд вирушатиме зі станції Кременчук о 20:30 замість 20:15. Відповідно й прибуття на кінцеву станцію відбудеться пізніше ніж зазвичай, а саме о 23:52 замість 23:11.

У проміжку між цими станціями пасажирський склад також матиме скориговані години відправлення. Це означає, що пасажирам доведеться уважніше стежити за часом, щоб не запізнитися на свій рейс.

Представники залізниці наголошують, що такі заходи необхідні для підтримки інфраструктури в належному стані. Ремонтні роботи дають змогу забезпечити безпеку, а також продовжити термін експлуатації залізничних колій. Тож певні незручності для пасажирів виправдані результатом, який отримає весь регіон.

Нагадаємо, що раніше ми також писали про те, хто і як в нашому регіоні може отримати безкоштовні продукти. Детальніше - у статті за посиланням.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.