Новый график движения поездов в Полтавской области внесет определенные коррективы в передвижение по региону, сообщает Politeka.

Как сообщили в местных медиа, с конца сентября пассажиры столкнутся с новым графиком движения поездов в Полтавской области, ведь на участке между Кременчугом и Ромоданом вносятся изменения.

Корректировка связана с проведением ремонтных работ, поэтому расписание временно сместится. Так, с 29 сентября начнет действовать новый график движения поездов в Полтавской области, и он охватит пригородный электропоезд №6686/6687, курсирующий между Кременчугом и Ромоданом.

По информации железнодорожников, такие изменения будут действовать до 2 октября, после чего курсирование возобновится по привычному расписанию.

В сообщении также указано, что электропоезд будет отправляться со станции Кременчуг в 20:30 вместо 20:15. Соответственно и прибытие на конечную станцию ​​состоится позже обычного, а именно в 23:52 вместо 23:11.

В промежутке между этими станциями пассажирский состав также будет скорректирован часы отправления. Это означает, что пассажирам придется внимательнее следить за временем, чтобы не опоздать на свой рейс.

Представители железной дороги подчеркивают, что такие меры необходимы для поддержания инфраструктуры в надлежащем состоянии. Ремонтные работы позволяют обеспечить безопасность, а также продлить срок эксплуатации железнодорожных путей. Так что некоторые неудобства для пассажиров оправданы результатом, который получит весь регион.

