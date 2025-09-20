Щоб отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві, потрібно попередньо пройти реєстрацію та підготувати пакет документів.

Безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві надаються в межах проєкту «Гуманітарна допомога та відновлення життєзабезпечення на постраждалих від війни територіях України», повідомляє Politeka.

Роздачу організовує благодійний фонд Карітас Полтава. У програмі можуть брати участь внутрішньо переміщені особи, які переїхали у громаду не пізніше ніж 60 днів тому та відповідають визначеним критеріям вразливості.

Серед категорій отримувачів допомоги – люди з інвалідністю першої, другої та третьої групи, а також особи з дитячою інвалідністю. Підтримка доступна громадянам з тяжкими захворюваннями, лікування яких потребує значних витрат, і літнім людям, яким виповнилося 60 років і більше, які потребують фінансової та соціальної підтримки.

Участь можуть також взяти одинокі батьки та матері, які виховують дітей без партнера, опікуни неповнолітніх і недієздатних осіб, багатодітні сім’ї з трьома і більше дітьми, вагітні жінки та матері з малюками до трьох років. Підтримка передбачена для домогосподарств, які втратили стабільний дохід через війну, що дозволяє адресно допомагати тим, хто найбільше цього потребує.

Для того, щоб отримати безкоштовні продукти для пенсіонерів в Полтаві, потрібно попередньо пройти реєстрацію та підготувати пакет документів, серед яких паспорт, ідентифікаційний код та довідка внутрішньо переміщеної особи. У разі подання документів родиною необхідно надати інформацію щодо всіх членів сім’ї, які потребують допомоги.

Реєстрація та отримання продуктів проводяться з урахуванням графіку виїздів мобільної групи, тому організатори закликають уважно стежити за розкладом, щоб вчасно скористатися підтримкою.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Полтавській області: з якою неприємністю зіткнулися українці.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для пенсіонерів у Полтавській області: хто може розраховувати на таку важливу підтримку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Полтавській області: що потрібно для поселення.