У Запоріжжі впроваджують новий графік руху транспорту в місті, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КП «Запоріжелектротранс».

Завтра, 6 листопада, на проспекті Соборному тимчасово змінять роботу тролейбусів через ремонт контактної мережі. Як повідомляє КП «Запоріжелектротранс», роботи відбудуться з 12:00 до 14:00 на ділянці між вулицями Якова Новицького та Донцова. Під час цих робіт кілька маршрутів тролейбусів курсуватимуть за зміненими схемами.

Маршрут №3: одна одиниця з автономним ходом пройде за напрямком «пл. Запорізька — 4-й Південний мкрн». Інші тролейбуси курсують «4-й Південний мкрн — Вокзал Запоріжжя-II». Маршрут №8: одна одиниця з автономним ходом прямує «пл. Запорізька — Сімферопольське шосе», а решта — «Сімферопольське шосе — Вокзал Запоріжжя-II».

Маршрут №14: два тролейбуси з автономним ходом обслуговують схему «Сімферопольське шосе — Набережна», інші — «Сімферопольське шосе — Вокзал Запоріжжя-II». Маршрут №17: одна одиниця з автономним ходом їде за схемою «пл. Запорізька — вул. Сєдова».

Після завершення ремонту контактної мережі новий графік руху транспорту в Запоріжжі повернеться до стандартного. Пасажирів просять враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок та бути уважними на зупинках.

Крім того, у місті також повідомляли про введення нової системи оплати за проїзд.

Мешканці міста тепер оплачують проїзд у транспорті без паперових квитків, використовуючи електронні картки або смартфони. У тролейбусах, автобусах і трамваях встановлені валідатори, що автоматично списують кошти при вході. Картку «Січ Загальна» можна придбати у депо на вул. Шкільна, 2, поруч із центральним входом, у робочі дні з 08:00 до 15:30.

