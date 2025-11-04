Спеціалісти ДТЕК запланували з 5 по 8 листопада чергові профілактичні роботи в електромережах у Київській області та відповідні графіки відключення світла.

У Київській області в період із 5 по 8 листопада 2025 року знову будуть застосовувати, окрім стабілізаційних знеструмлень, також планові графіки відключення світла, пише Politeka.

Зокрема ДТЕК попереджає, що у середу, 5 листопада, графіки відключення світла в Київській області діятимуть у таких населених пунктах:

Рокитне (вул. Жовтнева, Лівобережна, Танкістів, Травнева, Ярослава Мудрого, пров. Мисливський), Бакумівка (Перемоги), Шарки (Кругова, Миру, Молодіжна, Перемоги, Садова, Соборності) – з 8:30 до 18:30;

(вул. Жовтнева, Лівобережна, Танкістів, Травнева, Ярослава Мудрого, пров. Мисливський), (Перемоги), (Кругова, Миру, Молодіжна, Перемоги, Садова, Соборності) – з 8:30 до 18:30; Обухів (Васильківська), Нещерів (Васильківська, Горіхова, Зелена, Косіора, Лісова, Лугова, Незалежності, Полунична, Преображенська, Садова, Скрябіна, Соснова, Трьохджерельна, Шевченка, СТ "Роднічок") – з 8:00 до 18:00;

(Васильківська), (Васильківська, Горіхова, Зелена, Косіора, Лісова, Лугова, Незалежності, Полунична, Преображенська, Садова, Скрябіна, Соснова, Трьохджерельна, Шевченка, СТ "Роднічок") – з 8:00 до 18:00; Світильня (Жовтнева, Зарічна, Космонавтів, Озерна, Шевченка, невизначена) – з 9:00 до 19:00.

05.11 та 06.11 обмеження електропостачання з 8:30 до 17:00 частково діятимуть у населених пунктах Бopoдянської селищної територіальної громади: Бородянка, Вабля, Дмитрівка, Дружня, Нова Гребля, Новий Корогод, Озерщина.

У селі Гребелькі знестурмлення відбуватимуться щодня з 5 по 8 число з 9 до 19 години для будинків по вулицях Вишнева, Лісова, Лугова, Миру, Набережна, Польова, Шевченка, Садова, повідомляє Politeka.

Крім того, за даними ДТЕК, графіки відключення світла в Київській області 6 числа торкнуться з 9 до 18 години села Гора. А в суботу, 8 листопада, без електроенергії з 9 до 19 години залишаться мешканці с. Богданівка по вулицях Гайова, Хоменка, Хмельницього.

