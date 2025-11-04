Специалисты ДТЭК запланировали с 5 по 8 ноября очередные профилактические работы в электросетях Киевской области и соответствующие графики отключения света.

В Киевской области в период с 5 по 8 ноября 2025 года снова будут применять, кроме стабилизационных обесточений, также плановые графики отключения света, пишет Politeka.

В частности, ДТЭК предупреждает, что в среду, 5 ноября, графики отключения света в Киевской области будут действовать в таких населенных пунктах:

Ракитное (ул. Октябрьская, Левобережная, Танкистов, Майская, Ярослава Мудрого, пер. Охотский), Бакумовка (Победы), Шарки (Круговая, Мира, Молодежная, Победы, Садовая, Соборности) – с 8:30 до 18:30;

(ул. Октябрьская, Левобережная, Танкистов, Майская, Ярослава Мудрого, пер. Охотский), (Победы), (Круговая, Мира, Молодежная, Победы, Садовая, Соборности) – с 8:30 до 18:30; Обухов (Васильковская), Нещеров (Васильковская, Ореховая, Зеленая, Косиора, Лесная, Луговая, Независимости, Клубничная, Преображенская, Садовая, Скрябина, Сосновая, Трехродниковая, Шевченко, СТ "Родничок") – с 8:00;

(Васильковская), (Васильковская, Ореховая, Зеленая, Косиора, Лесная, Луговая, Независимости, Клубничная, Преображенская, Садовая, Скрябина, Сосновая, Трехродниковая, Шевченко, СТ "Родничок") – с 8:00; Светильня (Октябрьская, Заречная, Космонавтов, Озерная, Шевченко, неопределенная) – с 9:00 до 19:00.

05.11 и 06.11 ограничения электроснабжения с 8:30 до 17:00 частично будут действовать в населенных пунктах Бородянской поселковой территориальной общины: Бородянка, Вабля, Дмитровка, Дружня, Новая Гребля, Новый Корогод, Озерщина.

В селе Гребельки обесточивания будут ежедневно с 5 по 8 число с 9 до 19 часов для домов по улицам Вишневая, Лесная, Луговая, Мира, Набережная, Полевая, Шевченко, Садовая, сообщает Politeka.

Кроме того, по данным ДТЭК, графики отключения света в Киевской области 6 числа затронут с 9 до 18 часов село Гора. А в субботу, 8 ноября, без электроэнергии с 9 до 19 часов останутся жители с. Богдановка по улицам Гаевая, Хоменко, Хмельницкого.

