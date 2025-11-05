Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень допомагає планувати активності на свіжому повітрі та враховувати атмосферні умови.

Прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень показує мінливі температурні значення, силу вітру та обсяги опадів з 6 по 12 листопада, повідомляє Politeka.

Інформацію про це українця, які проживають у цьому місті, надають синоптики на сайті Метефор.

П’ятниця, 6 листопада, відзначилась +6°C, подих повітря північно-східний із поривами 6 м/с, опадів не зафіксовано. Субота, 7 числа, потепліла до +10°C, напрямок зберігався північно-східним, дощу немає. Неділя, 8 листопада, +8°C, подих повітря північно-східний, швидкість 6 м/с, опадів не спостерігалося.

Понеділок, 9 числа, температура +12°C, південно-східний вітер 5 м/с, рідкий еквівалент 0,2 мм. У вівторок, 10-го, +8°C, напрямок південно-східний. Середа, 11-го, принесла +12°C, південно-східний подих повітря, швидкість 6 м/с, опади 9,4 мм. Четвер, 12 числа, температура знизилася до +8°C, напрямок північно-західний, пориви 8 м/с, рідкий еквівалент 0,7 мм.

З аналізу видно, що термометр коливався між +6 та +12 градусів. Переважно вітри були північно-східні та південно-східні, із короткими відхиленнями на південно-західний або західний напрямок. Пориви рухалися від 4 до 8 м/с. Опади змінювалися від повної відсутності до 9,4 мм, найбільше випадіння зафіксовано у середу, 11 листопада.

Такий прогноз погоди у Запоріжжі на тиждень допомагає українцям планувати активності на свіжому повітрі та враховувати атмосферні умови. Дні з дощами чергувались із відносно сухими, а пориви вітру та зміни температури підкреслюють мінливий характер метеорологічної ситуації.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, обмеження руху транспорту в Тернопільській області: жителям зробили термінове оголошення

Також Politeka писала, новий графік поїздів у Дніпропетровській області: кого торкнулися зміни