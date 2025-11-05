Прогноз погоды в Запорожской области на неделю помогает планировать активности на свежем воздухе и учитывать атмосферные условия.

Прогноз погоды в Запорожье на неделю показывает переменные температурные значения, силу ветра и осадки с 6 по 12 ноября, сообщает Politeka.

Информацию об этом проживающих в этом городе украинца предоставляют синоптики на сайте Метефор .

Пятница, 6 ноября, отличилась +6°C, дыхание воздуха северо-восточное с порывами 6 м/с, осадков не зафиксировано. Суббота, 7 числа, потеплела до +10°C, направление сохранялось северо-восточным, дождя нет. Воскресенье, 8 ноября, +8°C, дыхание воздуха северо-восточное, скорость 6 м/с, осадков не наблюдалось.

Понедельник, 9 числа, температура +12°C, юго-восточный ветер 5 м/с, редкий эквивалент 0,2 мм. Во вторник, 10-го, +8°C, направление юго-восточное. Среда, 11-го, принесла +12°C, юго-восточное дыхание воздуха, скорость 6 м/с, осадки 9,4 мм. Четверг, 12 числа, температура снизилась до +8°C, направление северо-западное, порывы 8 м/с, редкий эквивалент 0,7 мм.

Из анализа видно, что термометр колебался от +6 до +12 градусов. Преимущественно ветры были северо-восточными и юго-восточными, с короткими отклонениями на юго-западное или западное направление. Порывы двигались от 4 до 8 м/с. Осадки изменялись от полного отсутствия до 9,4 мм, наибольшее выпадение зафиксировано в среду, 11 ноября.

Такой прогноз погоды в Запорожской области на неделю помогает украинцам планировать активности на свежем воздухе и учитывать атмосферные условия. Дни с дождями чередовались с относительно сухими, а порывы ветра и изменения температуры подчеркивают изменчивый характер метеорологической ситуации.

