Варто заздалегідь підготуватися до графіка відключення світла з 7 по 9 листопада в Полтавській області.

Введено графік відключення світла з 7 по 9 листопада в Полтавській області через ремонтні роботи в окремих населених пунктах регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленнях декількох територіальних громад.

У зв’язку із проведенням робіт у мережах АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» можливі тимчасові перерви в електропостачанні споживачі. Тому було складено графік відключення світла з 7 по 9 листопада в Полтавській області. Обмеження введуть 7 числа 2025 року в населеному пункті КИЗЛІВКА з 08:00 до 16:30 на вулицях:

Загорянська (б. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 92, 96, 106, 108, 112, 114, 116),

пров.Шкільний (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16)

Центральна, 68, 72,

пров. Шкільний, 2.

Також не буде електроенергії 8 числа у селі Піски-Удайські з 8 до 16:30 години на вулицях:

Косий хутір (б. 2, 3Дача, 4, 5, 6, 7ДАЧА, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20ДАЧА, 21, 23, 25, 27, 28, 29ПУСТ, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 49ДАЧА),

вул.Кутки (б. 4).

Можливі перерви в електропостачанні стануться 9 числа у населеному пункті Андрійки з 08:00 до 20:00 за адресами:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооперативний (б. 1, 2),

Космонавтів (б. 1, 2, 3, 10, 48),

Луговий (б. 4, 6, 8, 14),

Луговий (б. 4, 6, 8, 14), Миру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселів (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Перерви в електропостачанні цього дня також будуть з 8 до 20:00 години в населеному пункті Бреусівка за адресами:

Будівничий (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

Бузковий (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вишнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60),

Затишна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68),

Козацький (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодіжна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40),

Незалежності (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51),

Перемоги (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Південний (б. 2, 3, 5, 6, 8),

пров.Садовий (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковна (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65).

Як дізнатися про відключення, якщо вони все ж виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали "Полтаваобленерго", де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах "Оголошення" чи "Новини".

Зверніть увагу: Якщо відбуваються екстрені відключення через аварійну ситуацію, графіки можуть не діяти.

