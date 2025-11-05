Следует заранее подготовиться к графику отключения света с 7 по 9 ноября в Полтавской области.

Введен график отключения света с 7 по 9 ноября в Полтавской области из-за ремонтных работ в отдельных населенных пунктах региона, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщениях нескольких территориальных общин.

В связи с проведением работ в сетях АО «ПОЛТАВАОБЛЭНЕРГО» возможны временные перерывы в электроснабжении потребители. Поэтому был составлен график отключения света с 7 по 9 ноября в Полтавской области. Ограничения введут 7 числа 2025 года в населенном пункте КЫЗЛИВКА с 08:00 до 16:30 на улицах:

Загорянска (б. 65, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 92, 96, 106, 108, 112, 114, 116),

пер.Шкильный (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16)

Центральна, 68, 72,

пров. Шкильный, 2

Также не будет электроэнергии 8 числа в селе Пискы-Удайськи с 8 до 16:30 на улицах:

Косый хутир (б. 2, 3Дача, 4, 5, 6, 7ДАЧА, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20ДАЧА, 21, 23, 25, 27, 28, 29ПУСТ, 30, 31, 32, 33, 34, 43, 45, 49ДАЧА),

вул.Куткы (б. 4).

Возможные перерывы в электроснабжении будут 9 числа в населенном пункте Андрийкы с 08:00 до 20:00 по адресу:

Заярська (б. 10, 12),

пров.Кооператывный (б. 1, 2),

Космонавтив (б. 1, 2, 3, 10, 48),

Луговый (б. 4, 6, 8, 14),

Луговый (б. 4, 6, 8, 14), Мыру (б. 2, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 25, 31, 31А, 70, 83),

Новоселив (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 28),

Садова (б. 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 21).

Перерывы в электроснабжении этого дня также будут с 8 до 20:00 в населенном пункте Бреусовка по адресам:

Будивнычый (б. 1, 7, 8, 22, 26, 29, 31, 32),

Бузковый (б. 50, 54, 55, 56, 58, 59, 62),

Вышнева (б. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 35, 40, 42, 44, 46, 58, 60б/н под60),

Затышна (б. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 27, 28, 31, 33, 34, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 48, 50, 53, 68),

Козацькый (б. 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 21, 22),

Молодижна (б. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 31, 35, 40),

Незалежности (б. 1, 2, 12, 36, 44, 46, 69),

Нова (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 35),

Олеся Гончара (б. 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 45, 46, 49, 51),

Перемогы (б. 2, 4, 6, 7, 13, 18, 20, 22, 25, 27, 30, 31, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 49, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 73, 74, 79),

Пивденный (б. 2, 3, 5, 6, 8),

пер.Садовий (б. 1, 3, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 18, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 37, 39, 45ОП45, 54, 58),

Степова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 14, 17, 20, 24, 50, 53, 63, 67, 69, 70, 71),

Церковна (б. 5, 6, 14, 18, 20, 22, 26/29, 29, 30, 31, 33, 36, 40, 42, 44, 45, 48, 50, 53, 58, 60, 63, 64, 65).

Как узнать об отключениях, если они все же возникнут:

Официальный сайт "Полтаваоблэнерго": Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы Полтаваоблэнерго, где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах "Объявления" или "Новости".

Обратите внимание: Если происходят экстренные отключения из-за аварийной ситуации, графики могут не действовать.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Начало отопительного сезона 2025 года в Полтавской области: когда в домах будет тепло.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: цены резко изменились.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Полтавской области: что нужно делать, чтобы получать до 30 тысяч ежемесячно.