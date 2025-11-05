После ремонта контактной сети новый график движения транспорта в Запорожье вернется к стандартному.

В Запорожье внедряется новый график движения транспорта в городе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КП «Запорожэлектротранс».

Завтра, 6 ноября, на проспекте Соборном временно сменят работу троллейбусов из-за ремонта контактной сети. Как сообщает КП «Запорожэлектротранс», работы состоятся с 12:00 до 14:00 на участке между улицами Якова Новицкого и Донцова. В ходе этих работ несколько маршрутов троллейбусов будут курсировать по измененным схемам.

Маршрут №3: одна единица с автономным ходом пройдет по направлению «пл. Запорожская - 4-й Южный мкрн». Другие троллейбусы курсируют «4-й Южный мкрн – Вокзал Запорожье-II». Маршрут №8: одна единица с автономным ходом следует «пл. Запорожская – Симферопольское шоссе», а остальное – «Симферопольское шоссе – Вокзал Запорожье-II».

Маршрут №14: два троллейбуса с автономным ходом обслуживают схему "Симферопольское шоссе - Набережная", другие - "Симферопольское шоссе - Вокзал Запорожье-II". Маршрут №17: одна единица с автономным ходом следует по схеме «пл. Запорожская - ул. Седова».

После ремонта контактной сети новый график движения транспорта в Запорожье вернется к стандартному. Пассажиров просят учитывать временные изменения при планировании поездок и быть внимательными на остановках.

Кроме того, в городе также сообщалось о введении новой системы оплаты за проезд.

Жители города теперь оплачивают проезд в транспорте без бумажных билетов, используя электронные карты или смартфоны. В троллейбусах, автобусах и трамваях установлены валидаторы, автоматически списывающие средства у входа. Карточку «Сечь Общая» можно приобрести в депо по ул. Школьная, 2, рядом с центральным входом, в рабочие дни с 08.00 до 15.30.

