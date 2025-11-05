Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну підтримку, медичний догляд, психологічну та юридичну допомогу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі надається завдяки спільній роботі організацій «Карітас» та «Карітас Норвегія», інформує Politeka.

Програма включає декілька форм підтримки літніх громадян. Учасники можуть отримати ваучери для купівлі гігієнічних засобів у торговій мережі «АТБ». Допомога розрахована на людей з інвалідністю І та ІІ груп, родини з дітьми з особливими потребами та осіб, які потребують постійного догляду.

Для участі потрібно мати статус внутрішньо переміщеної особи або підтвердити проживання в Кривому Розі у разі пошкодження житла під час обстрілів. Необхідно надати відповідний акт або довідку. Додаткові деталі можна дізнатися за безкоштовним телефоном 0 800 336 734 у будні дні з 10:00 до 16:00.

Окрім матеріальної підтримки, мешканці міста можуть користуватися послугами кризового центру при «Рідна хата» на території парафії Святого Миколая Чудотворця УГКЦ. Там надають консультації кейс-менеджера, допомагають складати індивідуальні плани та спрямовують до інших соціальних сервісів.

Програма передбачає також юридичний супровід, включно з оформленням заяв, скарг, позовів та документів для державних установ або судів. Психологічна допомога спрямована на зниження емоційного навантаження, стабілізацію психічного стану та подолання стресу.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Кривому Розі охоплює матеріальну підтримку, медичний догляд, психологічну та юридичну допомогу, забезпечуючи літнім людям безпеку, комфорт і можливість підтримувати гідний рівень життя навіть у складних умовах.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто може отримати та як подати заявку.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Дніпропетровській області: стало відомо, що варто зробити для отримання їжі.

Як повідомляла Politeka, Виплати для ВПО у Дніпропетровській області: українцям готують нововведення, що відомо.