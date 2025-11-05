Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге включает материальную поддержку, медицинский уход, психологическую и юридическую помощь.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге предоставляется благодаря совместной работе организаций «Каритас» и «Каритас Норвегия», сообщает Politeka.

Программа включает несколько форм поддержки пожилых граждан. Участники могут получить ваучеры на покупку гигиенических средств в торговой сети «АТБ». Помощь рассчитана на людей с инвалидностью I и II групп, семьи с детьми с особыми потребностями и лиц, нуждающихся в постоянном уходе.

Для участия нужно иметь статус внутри перемещенного лица или подтвердить проживание в Кривом Роге в случае повреждения жилья во время обстрелов. Необходимо предоставить соответствующий акт или справку. Дополнительные детали можно узнать по бесплатному телефону 0 800 336 734 по будням с 10:00 до 16:00.

Кроме материальной поддержки, жители города могут пользоваться услугами кризисного центра при «Родной дом» на территории прихода Святого Николая Чудотворца УГКЦ. Там предоставляют консультации кейс-менеджера, помогают составлять индивидуальные планы и направляют в другие социальные сервисы.

Программа предусматривает также юридическое сопровождение, включая оформление заявлений, жалоб, исков и документов для государственных учреждений или судов. Психологическая помощь направлена ​​на снижение эмоциональной нагрузки, стабилизацию психического состояния и преодоление стресса.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кривом Роге охватывает материальную поддержку, медицинский уход, психологическую и юридическую помощь, обеспечивая пожилым людям безопасность, комфорт и возможность поддерживать достойный уровень жизни даже в сложных условиях.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области: кто может получить и как подать заявку.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для пенсионеров в Днепропетровской области: стало известно, что следует сделать для получения пищи.

Как сообщала Politeka, Выплаты для ВПЛ в Днепропетровской области: украинцам готовят нововведения, что известно.