В Києві заплановане тимчасове обмеження руху в Деснянському районі, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає КМДА.

6 та 7 листопада частково перекриють вулицю Миколи Лаврухіна, де дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття. Роботи відбудуться на ділянці від вулиці Оноре де Бальзака до будинку № 9. Фахівці планують проводити ремонт з 8:00 до 18:00 за сприятливих погодних умов. Водіїв просять враховувати обмеження руху в Києві при плануванні маршрутів і вибачаються за тимчасові незручності. На схемі "Київавтодору" червоним виділено зону робіт на Троєщині.

Також варто зазначити, що у Дніпровському районі столиці обмежено рух Броварським проспектом. Ремонт триватиме до 15 листопада. Дорожники виконуватимуть поточний ремонт асфальтобетонного покриття від станції метро "Лісова" до міста Бровари. Роботи проводитимуться поетапно окремими ремонтними картами. Мешканців і гостей попередили про необхідність врахування змін при пересуванні.

Отже, часткове перекриття вулиць на Троєщині та ремонт Броварського проспекту створюють додаткові обмеження руху в Києві. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь, дотримуючись обмежень та звертаючи увагу на тимчасові зміни організації дорожнього руху.

Крім того, у столиці повідомляли про новий графік для поїздів.

За офіційними даними, до 13 грудня рух поїздів між станціями Почайна та Райдужний тимчасово зупинено через продовження ремонтних робіт на мосту. Підрядники виконують комплекс необхідних технічних заходів для забезпечення безпеки та стабільного функціонування залізничних колій.

