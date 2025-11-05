В Киеве запланировано временное ограничение движения в Деснянском районе, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет КГГА .

6 и 7 ноября частично перекроют улицу Николая Лаврухина, где дорожники будут устраивать верхний слой асфальтобетонного покрытия. Работы состоятся на участке от улицы Оноре де Бальзака до дома № 9. Специалисты планируют проводить ремонт с 8:00 до 18:00 при благоприятных погодных условиях. Водителей просят учитывать ограничения движения в Киеве при планировании маршрутов и приносят извинения за временные неудобства. На схеме "Киевавтодора" красным выделена зона работ на Троещине.

Также стоит отметить, что в Днепровском районе столицы ограничено движение по Броварскому проспекту. Ремонт продлится до 15 ноября. Дорожники будут производить текущий ремонт асфальтобетонного покрытия от станции метро "Лесная" до города Бровары. Работы будут производиться поэтапно отдельными ремонтными картами. Жителей и гостей предупредили о необходимости учета изменений при передвижении.

Итак, частичное перекрытие улиц Троещины и ремонт Броварского проспекта создают дополнительные ограничения движения в Киеве. Водителям советуют планировать маршруты заранее, соблюдая ограничения и обращая внимание на временные изменения организации дорожного движения.

Кроме того, в столице сообщали о новом графике для поездов.

По официальным данным, до 13 декабря движение поездов между станциями Почайна и Радужный временно остановлено из-за продолжения ремонтных работ на мосту. Подрядчики выполняют комплекс необходимых технических мер по обеспечению безопасности и стабильного функционирования железнодорожных путей.

