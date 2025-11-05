У Львові розпочинаються масштабні ремонтні роботи, тому на окремих ділянках перекрили рух транспорту.

У Львові перекрили рух транспорту через масштабні роботи, що триватимуть на окремих ділянках доріг, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні міської ради.

У Львові розпочинаються масштабні ремонтні роботи на вулиці Тютюнників. На ділянці довжиною близько 160 метрів — від вулиці Людкевича до вулиці Архипенка — повністю оновлять дорожнє покриття та відремонтують тротуари, враховуючи сучасні стандарти безбар’єрності та доступності для людей з інвалідністю.

Як повідомили у Галицькій районній адміністрації, У Львові перекрили рух транспорту 5 листопада, обмеження триватимуть орієнтовно до 8 грудня.

На цей період зазначену ділянку повністю перекрито для руху приватного транспорту. Громадський транспорт цією вулицею не курсує, тож зміни у маршрутах пасажирських перевезень не передбачені.

У міській адміністрації наголошують, що ремонт цієї вулиці є вкрай необхідним. Вулиця Тютюнників невелика, проте нею щодня користується значна кількість мешканців, адже тут розташований ліцей № 28 з поглибленим вивченням англійської мови. Через інтенсивний рух пішоходів і приватних автомобілів тротуари перебували у незадовільному стані, а дорожнє покриття було вкрите численними латками після багаторазових ямкових ремонтів.

Під час проведення робіт буде повністю переасфальтовано проїжджу частину, облаштовано нове тротуарне покриття та здійснено благоустрій прилеглої території. Особливу увагу приділять створенню зручних умов пересування для маломобільних груп населення, зокрема облаштуванню понижених бордюрів і з’їздів для дитячих візків та людей, які користуються допоміжними засобами пересування.

Представники Галицької районної адміністрації закликають водіїв заздалегідь врахувати тимчасове перекриття руху транспорту в Львові, плануючи свій маршрут.

