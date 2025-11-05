Тема дефіциту окремих продуктів в Чернігівській області активно обговорюється серед місцевих жителів та викликає у багатьох панічні настрої.

В Україні спостерігається помітне зростання цін на тепличні овочі, і дефіцит продуктів в Чернігівській області лише поглиблює ситуацію, повідомляє Politeka.

За останній тиждень вартість тепличних помідорів підскочила майже на 37%. Основним чинником різкого подорожчання, як зазначають експерти, став дефіцит продуктів в Чернігівській області.

Саме нестача спричинила зниження пропозиції на тлі високого попиту. Фахівці ринку пояснюють, що ситуація пов’язана зі скороченням обсягів вирощування тепличних овочів у холодний період.

Осінь традиційно вносить свої корективи: більшість стаціонарних теплиць уповільнили дозрівання врожаю, а парникові господарства вже не постачають продукцію.

У тепличних комбінатах визнають, що ситуація непроста. Через низькі температури помідори дозрівають значно повільніше, ніж зазвичай, і навіть великі господарства не встигають задовольнити попит.

Зі свого боку продавці на ринках додають, що завозити овочі з інших регіонів складно, адже дефіцит продуктів в Чернігівській області вплинув на логістику та обсяги постачання.

Деякі оптові торговці зазначають, що раніше могли частково компенсувати нестачу місцевих овочів імпортом, однак цього разу зробити це набагато складніше. Через подорожчання транспортування і зниження врожайності у сусідніх країнах поставки стали нестабільними.

Станом на початок тижня тепличні помідори реалізують у середньому по 70–80 грн за кілограм. Це приблизно на 16% більше, ніж у жовтні минулого року.

