У Вінниці обмеження руху транспорту введено на ділянці вулиці Магістратської, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають у Вінницькій міській раді.

З 20:00 4 листопада до 18:00 7 листопада рух автотранспорту навпроти будинку №2 буде тимчасово перекрито. Причиною змін став аварійний ремонт теплової мережі, який проводять спеціалісти «Вінницяміськтеплоенерго». Роботи необхідні для стабільного теплопостачання житлових будинків центральної частини міста і виконуються у найкоротші терміни.

Для безпеки водіїв та пішоходів на місці встановлять тимчасові дорожні знаки та огородження. Міська рада закликає планувати маршрути заздалегідь, враховувати зміни та дотримуватися вказівок під час поїздок. Обмеження руху транспорту у Вінниці торкнеться не лише Магістратської, а й прилеглих ділянок, пересування транспортних засобів буде перенаправлено на об’їзні маршрути. Це дозволить уникнути аварій та забезпечить безпечне пересування під час ремонту.

Ремонт проводять швидко, аби відновити повноцінний рух на ділянці. Водії мають дотримуватись встановлених обмежень і сигналів спеціалістів на місці робіт, щоб забезпечити безпечне пересування вулицею та уникнути заторів у центральній частині міста.

Крім того, жителів міста також повідомляли про обмеження, які триватимуть цілий рік. Йдеться про вулицю Праведників Світу, де вони введені на період з 4 листопада 2025 року до 3 листопада 2026 року через будівництво багатоповерхових житлових будинків. Однак, варто зауважити, що перміщення на цій ділянці не буде перекрите повністю.

