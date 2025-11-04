Подорожчання проїзду в Дніпрі набере чинності з 8 листопада, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають перевізники та міська рада.

Від зазначеної дати вартість поїздки у міському транспорті зросте до 20 гривень. Це стосується як маршруток, так і автобусів. Представники перевізників та міської ради зазначають, що новий тариф обґрунтований і відповідає витратам на обслуговування транспорту. За попередніми розрахунками, оптимальна ціна мала б складати 25–27 гривень.

Раніше до Департаменту транспортної інфраструктури Дніпровської міськради надійшли офіційні звернення від автопідприємств із пропозиціями підвищити тарифи. Підприємці аргументували необхідність зміни вартості нестачею коштів на закупівлю зимової гуми, акумуляторів і інших матеріалів, що забезпечують безпечну експлуатацію рухомого складу у холодну пору. Окрім того, підвищення тарифів мотивоване низьким рівнем зарплат водіїв.

У транспорті вже розміщено оголошення для пасажирів, а мешканці Дніпра поступово звикають до майбутньої ціни. Журналісти повідомляють, що новий тариф суттєво вплине на сімейні бюджети, проте частина громадян розуміє ситуацію та підтримує рішення перевізників.

Цього року вартість проїзду вже змінювався: у січні автобуси подорожчали з 15 до 18 гривень, а тролейбуси — з 8 до 10. Подорожчання проїзду в Дніпрі стає черговим кроком у регулюванні вартості перевезень та підтримці безпеки руху в місті під час зимового періоду.

Крім того, у Дніпрі обмежуватимуть рух транспорту. Введуть обмеження 5 листопада, а діятимуть вони до 4 грудня.

