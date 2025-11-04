Подорожание проезда в Днепре вступит в силу 8 ноября, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют перевозчики и городской совет.

С указанной даты стоимость поездки в городском транспорте вырастет до 20 гривен. Это касается как маршруток, так и автобусов. Представители перевозчиков и городского совета отмечают, что новый тариф обоснован и соответствует затратам на обслуживание транспорта. По предварительным расчетам, оптимальная цена должна составлять 25–27 гривен.

Ранее в Департамент транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета поступили официальные обращения от автопредприятий с предложениями повысить тарифы. Предприниматели аргументировали необходимость изменения стоимости нехваткой средств на закупку зимней резины, аккумуляторов и других материалов, обеспечивающих безопасную эксплуатацию подвижного состава в холодное время. Кроме того, повышение тарифов мотивировано низким уровнем зарплат водителей.

В транспорте уже размещено объявление для пассажиров, а жители Днепра постепенно привыкают к будущей цене. Журналисты сообщают, что новый тариф существенно отразится на семейных бюджетах, однако часть граждан понимает ситуацию и поддерживает решение перевозчиков.

В этом году стоимость проезда уже менялась: в январе автобусы подорожали с 15 до 18 гривен, а троллейбусы – с 8 до 10. Подорожание проезда в Днепре становится очередным шагом по регулированию стоимости перевозок и поддержанию безопасности движения в городе во время зимнего периода.

Кроме того, в Днепре будут ограничивать движение транспорта. Введут ограничения 5 ноября, а будут действовать до 4 декабря.

