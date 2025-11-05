Обмеження руху у Полтаві буде зупинено після завершення монтажу когенераційної установки.

У Полтаві планують обмеження руху на вулиці Володимира Івасюка біля будинку №18 через реконструкцію котельні, повідомляє Politeka.

Згідно з проєктом рішення міськвиконкому, тимчасове перекриття ділянки пов’язане з модернізацією котельні «Левада-3». Підприємство «Полтаватеплоенерго» встановлюватиме нову когенераційну установку потужністю 1,5 МВт. Роботи виконуватиме приватна компанія «Полтава Будкомплекс», а дозволи на проведення робіт надані до 7 грудня 2025 року.

Перекриття необхідне для безпечного виконання будівельних заходів та встановлення енергетичного обладнання. Під час робіт рух транспорту буде тимчасово обмежений, що дозволить спеціалістам працювати без перешкод і мінімізувати ризики для мешканців та водіїв.

Зазначається, ці заходи спрямовані на підвищення ефективності та надійності роботи котельні, а також забезпечення стабільного теплопостачання у зимовий період. Водіїв просять заздалегідь планувати маршрути та враховувати можливі затримки, а на місці встановлять тимчасові дорожні знаки та огородження для безпеки.

Обмеження руху у Полтаві на вулиці Володимира Івасюка буде чинним до 7 грудня 2025 року. Після завершення монтажу когенераційної установки пересування транспорту на ділянці буде відновлено у звичайному режимі.

Крім того, жителям повідомляли про ще одне перекриття. Так, на вулиці Алмазній тимчасово перекрито рух транспорту в Полтаві на окремій ділянці дороги. Обмеження діють у період з 27 жовтня до 1 грудня 2025 року.Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет Полтавської міської ради.

