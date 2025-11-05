Ограничение движения в Полтаве будет остановлено после завершения монтажа когенерационной установки.

В Полтаве планируют ограничение движения на улице Владимира Ивасюка у дома №18 из-за реконструкции котельной, сообщает Politeka.

Согласно проекту решения горисполкома, временное перекрытие участка связано с модернизацией котельной «Левада-3». Предприятие "Полтаватеплоэнерго" будет устанавливать новую когенерационную установку мощностью 1,5 МВт. Работы будет выполнять частная компания «Полтава Стройкомплекс», а разрешения на проведение работ предоставлены до 7 декабря 2025 года.

Перекрытие необходимо для безопасного выполнения строительных мер и установки энергетического оборудования. В ходе работ движение транспорта будет временно ограничено, что позволит специалистам работать беспрепятственно и минимизировать риски для жителей и водителей.

Эти меры направлены на повышение эффективности и надежности работы котельной, а также обеспечение стабильного теплоснабжения в зимний период. Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные задержки, а на месте установят временные дорожные знаки и ограждения по безопасности.

Ограничение движения в Полтаве по улице Владимира Ивасюка будет действовать до 7 декабря 2025 года. После завершения монтажа когенерационной установки передвижение транспорта на участке будет восстановлено в обычном режиме.

Кроме того, жителям сообщали о еще одном перекрытии . На улице Алмазной временно перекрыто движение транспорта в Полтаве на отдельном участке дороги. Ограничения действуют в период с 27 октября по 1 декабря 2025 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет Полтавского городского совета.

