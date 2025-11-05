Люди помічають різке підвищення цін на овочі, зокрема на тепличні помідори, як наслідок дефіциту продуктів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.
Дефіцит продуктів в Миколаївській області призвів до стрімкого зростання цін на тепличні овочі. За інформацією аналітиків, середня вартість томатів піднялася на 37 відсотків порівняно з минулим тижнем.
Таке підвищення фахівці пов’язують із різким скороченням обсягів постачання, тоді як попит залишається стабільно високим.
Фахівці зазначають, що така ситуація є типовою для осіннього сезону. У цей час більшість теплиць поступово скорочують виробництво, адже похолодання впливає на темпи дозрівання плодів.
У стаціонарних теплицях помідори достигають повільніше, а парникові господарства вже завершили постачання. Це призвело до того, що на ринках з’являється менше товару, ніж зазвичай, а асортимент стає обмеженим.
Фахівці аграрного ринку наголошують, що дефіцит продуктів в Миколаївській області загострився саме через поєднання сезонних і погодних чинників. Б
агато господарств змушені працювати в умовах низьких температур, через що зменшуються темпи дозрівання і якість урожаю. У результаті кількість продукції, яка потрапляє до торгових мереж, істотно знижується.
До цього додаються труднощі з логістикою, адже постачання з віддалених регіонів відбувається із затримками. Продавці кажуть, що поки компенсувати нестачу за рахунок імпорту не вдається.
Останні новини України:
Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області: відомо, як переселенцям отримати виплати на оренду житла
Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.
Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.