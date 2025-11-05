Останнім часом дефіцит продуктів в Миколаївській області став однією з найобговорюваніших тем серед місцевих жителів.

Люди помічають різке підвищення цін на овочі, зокрема на тепличні помідори, як наслідок дефіциту продуктів у Миколаївській області, повідомляє Politeka.

Дефіцит продуктів в Миколаївській області призвів до стрімкого зростання цін на тепличні овочі. За інформацією аналітиків, середня вартість томатів піднялася на 37 відсотків порівняно з минулим тижнем.

Таке підвищення фахівці пов’язують із різким скороченням обсягів постачання, тоді як попит залишається стабільно високим.

Фахівці зазначають, що така ситуація є типовою для осіннього сезону. У цей час більшість теплиць поступово скорочують виробництво, адже похолодання впливає на темпи дозрівання плодів.

У стаціонарних теплицях помідори достигають повільніше, а парникові господарства вже завершили постачання. Це призвело до того, що на ринках з’являється менше товару, ніж зазвичай, а асортимент стає обмеженим.

Фахівці аграрного ринку наголошують, що дефіцит продуктів в Миколаївській області загострився саме через поєднання сезонних і погодних чинників. Б

агато господарств змушені працювати в умовах низьких температур, через що зменшуються темпи дозрівання і якість урожаю. У результаті кількість продукції, яка потрапляє до торгових мереж, істотно знижується.

До цього додаються труднощі з логістикою, адже постачання з віддалених регіонів відбувається із затримками. Продавці кажуть, що поки компенсувати нестачу за рахунок імпорту не вдається.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Миколаївській області: відомо, як переселенцям отримати виплати на оренду житла

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для пенсіонерів у Миколаївській області: де можна отримати різні види продовольчої допомоги.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області: українцям готові надати нову підтримку.