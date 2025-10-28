В останні тижні дефіцит окремих продуктів у Київській області став відчутною проблемою для мешканців регіону.

Дефіцит продуктів у Київській області вплинув на те, що ціни на помідори стрімко зросли і продовжують підніматися далі, повідомляє Politeka.

Виробники підвищують відпускні ціни, адже на внутрішньому ринку помітно скоротилася кількість пропозицій, тоді як попит залишається стабільним і навіть зростає.

Дефіцит продуктів у Київській області спостерігається на тлі різкого зменшення обсягів поставок із місцевих тепличних комбінатів. За словами експертів, основна причина подорожчання полягає в сезонному спаді виробництва.

Через похолодання дозрівання томатів у теплицях істотно сповільнилося, а постачання парникових овочів фактично зупинилося. В результаті при високому попиті утворився помітний розрив між кількістю товару та потребами покупців.

Складність ситуації підтверджують і аналітики. Вони зазначають, що нині вартість помідорів коливається в межах 70–80 гривень за кілограм, що приблизно на 37 відсотків вище, ніж тиждень тому. Таке різке зростання пояснюється скороченням запасів і відсутністю стабільних поставок нових партій.

Виробники визнають, що погода вплинула на процес дозрівання, тому ринок тимчасово опинився у стані дефіциту цих продуктів у Київській області.

Попит на овочі при цьому залишається високим. Люди продовжують купувати томати, навіть попри подорожчання, оскільки цей овоч входить до щоденного раціону більшості сімей.

Торговці кажуть, що товар розкуповують швидко, а нові партії з’являються нерегулярно і в менших обсягах. Імпортні постачання поки не змогли виправити ситуацію. Попри спроби збільшити закупівлю іноземних томатів, продавці не мають змоги забезпечити ринок у потрібних масштабах.

