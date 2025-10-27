Участь у проєкті грошової допомоги для ВПО у Київській області можуть взяти родини, які належать до певних категорій.

Грошова допомога для ВПО у Київській області покриває витрати на оренду помешкання терміном до шести місяців, проте її можуть отримати не всі

Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна продовжує реєстрацію учасників у межах проєкту «Грошова підтримка», спрямованого на допомогу сім’ям, які потребують фінансової підтримки для оплати оренди житла.

Хто може отримати

Участь у проєкті можуть взяти родини, які належать до таких категорій:

Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС), де батьки-вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Багатодітні родини (троє і більше дітей), які офіційно зареєстровані як ВПО.

Опікуни та піклувальники, що є внутрішньо переміщеними особами і доглядають за дітьми віком до 18 років.

Пріоритет у наданні грошової допомоги для ВПО у Київській області отримують сім’ї, які здобули статус переселенця після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення.

Територія реалізації програми

Проєкт діє у місті Києві та Київській області — саме там працюють Центри "Укріплення сім’ї" та регіональні програми, створені Благодійним фондом СОС Дитячі Містечка Україна.

Розмір фінансової підтримки

Сума цільової грошової допомоги визначається залежно від середньої вартості оренди житла у відповідному населеному пункті. Грошова допомога для ВПО у Київській області надається виключно для оплати оренди житлової нерухомості.

Організація не компенсує витрати на комунальні послуги або інші додаткові платежі, пов’язані з утриманням орендованого помешкання.

Перелік необхідних документів

Для участі у програмі заявнику потрібно підготувати та подати такі документи:

Згоду на обробку персональних даних заявника та дитини/дітей.

Заяву законного представника дитини.

Копії документів заявника: паспорт, довідка про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).

Документи, що підтверджують статус сім’ї:

рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу,

документи про опіку чи піклування,

посвідчення багатодітної родини.

Інформацію про банківські реквізити (IBAN заявника).

Довідку ВПО заявника.

Копії правовстановлюючих документів на орендоване житло або на те, яке планується орендувати (для юридичної перевірки).

Копію РНОКПП орендодавця.

Договір оренди (найму), підписаний заявником і орендодавцем. Якщо договір ще не укладений на момент звернення, його потрібно буде надати після підписання.

Інші документи — за потреби, на запит організації.

Як подати заявку

Щоб зареєструватися у програмі «Грошова підтримка», необхідно:

Уважно ознайомитися з умовами участі та переліком необхідних документів.

Переконатися, що ви належите до однієї з категорій, передбачених проєктом.

Підготувати всі копії документів згідно з переліком.

Заповнити анкету за посиланням.

