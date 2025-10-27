Грошова допомога для ВПО у Київській області покриває витрати на оренду помешкання терміном до шести місяців, проте її можуть отримати не всі, пише Politeka.net

Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна продовжує реєстрацію учасників у межах проєкту «Грошова підтримка», спрямованого на допомогу сім’ям, які потребують фінансової підтримки для оплати оренди житла.

Хто може отримати

Участь у проєкті можуть взяти родини, які належать до таких категорій:

  • Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС), де батьки-вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
  • Багатодітні родини (троє і більше дітей), які офіційно зареєстровані як ВПО.
  • Опікуни та піклувальники, що є внутрішньо переміщеними особами і доглядають за дітьми віком до 18 років.

Пріоритет у наданні грошової допомоги для ВПО у Київській області отримують сім’ї, які здобули статус переселенця після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення.

Територія реалізації програми

Проєкт діє у місті Києві та Київській області — саме там працюють Центри "Укріплення сім’ї" та регіональні програми, створені Благодійним фондом СОС Дитячі Містечка Україна.

Розмір фінансової підтримки

Сума цільової грошової допомоги визначається залежно від середньої вартості оренди житла у відповідному населеному пункті. Грошова допомога для ВПО у Київській області надається виключно для оплати оренди житлової нерухомості.

Організація не компенсує витрати на комунальні послуги або інші додаткові платежі, пов’язані з утриманням орендованого помешкання.

виплати, субсидія, пошта

Перелік необхідних документів

Для участі у програмі заявнику потрібно підготувати та подати такі документи:

  • Згоду на обробку персональних даних заявника та дитини/дітей.
  • Заяву законного представника дитини.
  • Копії документів заявника: паспорт, довідка про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
  • Документи, що підтверджують статус сім’ї:
  • рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу,
  • документи про опіку чи піклування,
  • посвідчення багатодітної родини.
  • Інформацію про банківські реквізити (IBAN заявника).
  • Довідку ВПО заявника.
  • Копії правовстановлюючих документів на орендоване житло або на те, яке планується орендувати (для юридичної перевірки).
  • Копію РНОКПП орендодавця.
  • Договір оренди (найму), підписаний заявником і орендодавцем. Якщо договір ще не укладений на момент звернення, його потрібно буде надати після підписання.
  • Інші документи — за потреби, на запит організації.

Як подати заявку

Щоб зареєструватися у програмі «Грошова підтримка», необхідно:

  • Уважно ознайомитися з умовами участі та переліком необхідних документів.
  • Переконатися, що ви належите до однієї з категорій, передбачених проєктом.
  • Підготувати всі копії документів згідно з переліком.
  • Заповнити анкету за посиланням.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: на що найбільше переписали цінники.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Київській області: куди звертатися за підтримкою.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Київській області: які умови потрібно виконати, щоб отримати виплати.