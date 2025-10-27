Грошова допомога для ВПО у Київській області покриває витрати на оренду помешкання терміном до шести місяців, проте її можуть отримати не всі, пише Politeka.net
Благодійний фонд «СОС Дитячі Містечка» Україна продовжує реєстрацію учасників у межах проєкту «Грошова підтримка», спрямованого на допомогу сім’ям, які потребують фінансової підтримки для оплати оренди житла.
Хто може отримати
Участь у проєкті можуть взяти родини, які належать до таких категорій:
- Дитячі будинки сімейного типу (ДБСТ) та прийомні сім’ї (ПС), де батьки-вихователі або прийомні батьки мають статус внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
- Багатодітні родини (троє і більше дітей), які офіційно зареєстровані як ВПО.
- Опікуни та піклувальники, що є внутрішньо переміщеними особами і доглядають за дітьми віком до 18 років.
Пріоритет у наданні грошової допомоги для ВПО у Київській області отримують сім’ї, які здобули статус переселенця після 24 лютого 2022 року, тобто після початку повномасштабного вторгнення.
Територія реалізації програми
Проєкт діє у місті Києві та Київській області — саме там працюють Центри "Укріплення сім’ї" та регіональні програми, створені Благодійним фондом СОС Дитячі Містечка Україна.
Розмір фінансової підтримки
Сума цільової грошової допомоги визначається залежно від середньої вартості оренди житла у відповідному населеному пункті. Грошова допомога для ВПО у Київській області надається виключно для оплати оренди житлової нерухомості.
Організація не компенсує витрати на комунальні послуги або інші додаткові платежі, пов’язані з утриманням орендованого помешкання.
Перелік необхідних документів
Для участі у програмі заявнику потрібно підготувати та подати такі документи:
- Згоду на обробку персональних даних заявника та дитини/дітей.
- Заяву законного представника дитини.
- Копії документів заявника: паспорт, довідка про місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП).
- Документи, що підтверджують статус сім’ї:
- рішення про створення прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу,
- документи про опіку чи піклування,
- посвідчення багатодітної родини.
- Інформацію про банківські реквізити (IBAN заявника).
- Довідку ВПО заявника.
- Копії правовстановлюючих документів на орендоване житло або на те, яке планується орендувати (для юридичної перевірки).
- Копію РНОКПП орендодавця.
- Договір оренди (найму), підписаний заявником і орендодавцем. Якщо договір ще не укладений на момент звернення, його потрібно буде надати після підписання.
- Інші документи — за потреби, на запит організації.
Як подати заявку
Щоб зареєструватися у програмі «Грошова підтримка», необхідно:
- Уважно ознайомитися з умовами участі та переліком необхідних документів.
- Переконатися, що ви належите до однієї з категорій, передбачених проєктом.
- Підготувати всі копії документів згідно з переліком.
- Заповнити анкету за посиланням.
