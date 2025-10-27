Участие в проекте денежной помощи для ВПЛ в Киевской области могут принять семьи, относящиеся к определенным категориям.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области покрывает расходы на аренду жилья на срок до шести месяцев, однако ее могут получить не все, пишет Politeka.net

Благотворительный фонд «СОС Детские Городки» Украина продолжает регистрацию участников в рамках проекта «Денежная поддержка», направленного на помощь семьям, нуждающимся в финансовой поддержке для оплаты аренды жилья.

Кто может получить

Участие в проекте могут принять семьи, относящиеся к следующим категориям:

Детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные (ПС), где родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

Многодетные (трое и более детей), официально зарегистрированные как ВПЛ.

Попечители и попечители, которые являются внутренне перемещенными лицами и ухаживают за детьми младше 18 лет.

Приоритет в предоставлении денежной помощи для ВПЛ в Киевской области получают семейства, получившие статус переселенца после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения.

Территория реализации программы

Проект действует в Киеве и Киевской области — именно там работают Центры "Укрепление семьи" и региональные программы, созданные Благотворительным фондом СОС Детские Городки Украина.

Размер финансовой поддержки

Сумма целевого пособия определяется в зависимости от средней стоимости аренды жилья в соответствующем населенном пункте. Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется исключительно для оплаты аренды жилой недвижимости.

Организация не компенсирует расходы на коммунальные услуги или другие дополнительные платежи, связанные с содержанием арендованного жилья.

Список необходимых документов

Для участия в программе заявителю необходимо подготовить и подать следующие документы:

Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей.

Заявление законного представителя ребенка.

Копии заявителя: паспорт, справка о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

подтверждающие статус семьи:

решение о создании приемной или детского дома семейного типа,

об опеке или попечительстве,

удостоверение многодетной.

Информация о банковских реквизитах (IBAN заявителя).

Справку ВПЛ заявителя.

Копии правоустанавливающих документов на арендуемое жилье или на планируемое арендование (для юридической проверки).

Копию РНОКПП арендодателя.

Договор аренды (найма), подписанный заявителем и арендодателем. Если договор еще не заключен на момент обращения, то его нужно будет предоставить после подписания.

Другие — при необходимости по запросу организации.

Как подать заявку

Чтобы зарегистрироваться в программе «Денежная поддержка», необходимо:

Внимательно ознакомиться с условиями участия и перечнем необходимых документов.

Убедитесь, что вы относитесь к одной из категорий, предусмотренных проектом.

Подготовить все копии документов согласно перечню.

Заполнить анкету по ссылке.

