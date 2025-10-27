Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области покрывает расходы на аренду жилья на срок до шести месяцев, однако ее могут получить не все, пишет Politeka.net
Благотворительный фонд «СОС Детские Городки» Украина продолжает регистрацию участников в рамках проекта «Денежная поддержка», направленного на помощь семьям, нуждающимся в финансовой поддержке для оплаты аренды жилья.
Кто может получить
Участие в проекте могут принять семьи, относящиеся к следующим категориям:
- Детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные (ПС), где родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
- Многодетные (трое и более детей), официально зарегистрированные как ВПЛ.
- Попечители и попечители, которые являются внутренне перемещенными лицами и ухаживают за детьми младше 18 лет.
Приоритет в предоставлении денежной помощи для ВПЛ в Киевской области получают семейства, получившие статус переселенца после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения.
Территория реализации программы
Проект действует в Киеве и Киевской области — именно там работают Центры "Укрепление семьи" и региональные программы, созданные Благотворительным фондом СОС Детские Городки Украина.
Размер финансовой поддержки
Сумма целевого пособия определяется в зависимости от средней стоимости аренды жилья в соответствующем населенном пункте. Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется исключительно для оплаты аренды жилой недвижимости.
Организация не компенсирует расходы на коммунальные услуги или другие дополнительные платежи, связанные с содержанием арендованного жилья.
Список необходимых документов
Для участия в программе заявителю необходимо подготовить и подать следующие документы:
- Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей.
- Заявление законного представителя ребенка.
- Копии заявителя: паспорт, справка о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
- подтверждающие статус семьи:
- решение о создании приемной или детского дома семейного типа,
- об опеке или попечительстве,
- удостоверение многодетной.
- Информация о банковских реквизитах (IBAN заявителя).
- Справку ВПЛ заявителя.
- Копии правоустанавливающих документов на арендуемое жилье или на планируемое арендование (для юридической проверки).
- Копию РНОКПП арендодателя.
- Договор аренды (найма), подписанный заявителем и арендодателем. Если договор еще не заключен на момент обращения, то его нужно будет предоставить после подписания.
- Другие — при необходимости по запросу организации.
Как подать заявку
Чтобы зарегистрироваться в программе «Денежная поддержка», необходимо:
- Внимательно ознакомиться с условиями участия и перечнем необходимых документов.
- Убедитесь, что вы относитесь к одной из категорий, предусмотренных проектом.
- Подготовить все копии документов согласно перечню.
- Заполнить анкету по ссылке.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.
Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.