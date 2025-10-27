Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области покрывает расходы на аренду жилья на срок до шести месяцев, однако ее могут получить не все, пишет Politeka.net

Благотворительный фонд «СОС Детские Городки» Украина продолжает регистрацию участников в рамках проекта «Денежная поддержка», направленного на помощь семьям, нуждающимся в финансовой поддержке для оплаты аренды жилья.

Кто может получить

Участие в проекте могут принять семьи, относящиеся к следующим категориям:

  • Детские дома семейного типа (ДБСТ) и приемные (ПС), где родители-воспитатели или приемные родители имеют статус внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).
  • Многодетные (трое и более детей), официально зарегистрированные как ВПЛ.
  • Попечители и попечители, которые являются внутренне перемещенными лицами и ухаживают за детьми младше 18 лет.

Приоритет в предоставлении денежной помощи для ВПЛ в Киевской области получают семейства, получившие статус переселенца после 24 февраля 2022 года, то есть после начала полномасштабного вторжения.

Территория реализации программы

Проект действует в Киеве и Киевской области — именно там работают Центры "Укрепление семьи" и региональные программы, созданные Благотворительным фондом СОС Детские Городки Украина.

Размер финансовой поддержки

Сумма целевого пособия определяется в зависимости от средней стоимости аренды жилья в соответствующем населенном пункте. Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области предоставляется исключительно для оплаты аренды жилой недвижимости.

Организация не компенсирует расходы на коммунальные услуги или другие дополнительные платежи, связанные с содержанием арендованного жилья.

выплаты, субсидия, почта

Список необходимых документов

Для участия в программе заявителю необходимо подготовить и подать следующие документы:

  • Согласие на обработку персональных данных заявителя и ребенка/детей.
  • Заявление законного представителя ребенка.
  • Копии заявителя: паспорт, справка о месте жительства, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).
  • подтверждающие статус семьи:
  • решение о создании приемной или детского дома семейного типа,
  • об опеке или попечительстве,
  • удостоверение многодетной.
  • Информация о банковских реквизитах (IBAN заявителя).
  • Справку ВПЛ заявителя.
  • Копии правоустанавливающих документов на арендуемое жилье или на планируемое арендование (для юридической проверки).
  • Копию РНОКПП арендодателя.
  • Договор аренды (найма), подписанный заявителем и арендодателем. Если договор еще не заключен на момент обращения, то его нужно будет предоставить после подписания.
  • Другие — при необходимости по запросу организации.

Как подать заявку

Чтобы зарегистрироваться в программе «Денежная поддержка», необходимо:

  • Внимательно ознакомиться с условиями участия и перечнем необходимых документов.
  • Убедитесь, что вы относитесь к одной из категорий, предусмотренных проектом.
  • Подготовить все копии документов согласно перечню.
  • Заполнить анкету по ссылке.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Киевской области: на что больше всего переписали ценники.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Киевской области: куда обращаться за поддержкой.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: какие условия нужно выполнить, чтобы получить выплаты.