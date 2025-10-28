В последние недели дефицит отдельных продуктов в Киевской области стал ощутимой проблемой для жителей региона.

Дефицит продуктов в Киевской области повлиял на то, что цены на помидоры резко возросли и продолжают подниматься дальше, сообщает Politeka.

Производители повышают отпускные цены, ведь на внутреннем рынке заметно сократилось количество предложений, в то время как спрос остается стабильным и даже растет.

Дефицит продуктов в Киевской области наблюдается на фоне резкого уменьшения объемов поставок местных тепличных комбинатов. По словам экспертов, основная причина удорожания заключается в сезонном спаде производства.

Из-за похолодания созревания томатов в теплицах существенно замедлилось, а снабжение парниковыми овощами фактически остановилось. В результате, при высоком спросе образовался заметный разрыв между количеством товара и потребностями покупателей.

Сложность ситуации подтверждают и аналитики. Они отмечают, что сейчас стоимость помидоров колеблется в пределах 70–80 гривен за килограмм, что примерно на 37 процентов выше недели назад. Такой резкий рост объясняется сокращением запасов и отсутствием стабильных поставок новых партий.

Производители признают, что погода повлияла на созревание, поэтому рынок временно оказался в состоянии дефицита этих продуктов в Киевской области.

Спрос на овощи остается высоким. Люди продолжают покупать томаты, даже несмотря на удорожание, поскольку этот овощ входит в ежедневный рацион большинства семей.

Торговцы говорят, что товар быстро раскупают, а новые партии появляются нерегулярно и в меньших объемах. Импортные поставки пока не смогли поправить ситуацию. Несмотря на попытки увеличить закупку иностранных томатов, у продавцов нет возможности обеспечить рынок в нужных масштабах.

