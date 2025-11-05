Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області стосуватиметься не всіх абонентів.

Підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області набуде чинності з 2026 року для споживачів Городенки, які не встановили лічильники, повідомляє Politeka.

Як повідомляють у міській раді, виконавчий комітет ухвалив рішення про коригування вартості послуг централізованого водопостачання та водовідведення для комунального підприємства «Городенкавдоканал».

Для абонентів із приладами обліку тариф залишиться незмінним. Зокрема, ціна води для домогосподарств з лічильниками становитиме 47,68 грн за кубометр, а за водовідведення доведеться сплатити 38,43 грн за куб. м. Таким чином, споживачі з лічильниками продовжать оплачувати фактичний обсяг води за попередніми розцінками.

Водночас для тих, хто не має приладів обліку, тарифи зростуть. Розрахунок виконано з урахуванням економічно обґрунтованих витрат підприємства. Вартість кубометра води для таких абонентів становитиме 66,48 грн, а за водовідведення — 47,37 грн. Різниця пояснюється необхідністю покриття фактичних витрат на надання послуг. Компенсація з міського бюджету передбачена лише для користувачів із лічильниками, решта сплачуватиме за підвищеною ставкою без можливості відшкодування.

Міська рада планує підтримати соціально вразливі верстви населення шляхом програми безкоштовного встановлення відповідних вимірювачів. До пільгових категорій віднесені сім’ї загиблих захисників України, родини військовополонених, ветерани та учасники бойових дій, особи з інвалідністю І групи, члени родин зниклих безвісти та багатодітні сім’ї.

Придбання облікових пристроїв здійснюватиметься за кошти міського бюджету. Такі заходи дозволять зменшити навантаження на громадян і забезпечити контроль за фактичним споживанням води, водночас зберігаючи соціальну підтримку пільгових категорій.

Отже, підвищення тарифів на воду в Івано-Франківській області стосуватиметься лише абонентів без відповідних вимірювачів, а програма допомоги дозволить забезпечити встановлення облікових приладів для найбільш вразливих груп населення.

