У певних громадах громадах Харківської області відбулося підвищення тарифів на комунальні послуги, тож розповідаємо деталі.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області вже торкнулося кількох громад, повідомляє Politeka.

Як проінформували у Лозівській міськраді, в їхній громаді підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області стосується насамперед бюджетних установ та інших споживачів, для яких один кубометр води тепер коштує 60,70 гривні.

Водночас для звичайних мешканців ціна залишилася попередньою. Таке рішення, як зазначили у міській раді, ухвалили через зростання вартості закупної води від КП «Харківводоканал».

Керівник КП «Лозоваводосервіс» Олександр Марченко пояснив, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Харківській області спричинене тим, що постачальник води «Харківводоканал» встановив нову ціну 17,66 гривні за кубометр.

Через це Лозівське підприємство щомісяця зазнає додаткових витрат приблизно на 800 000 грн. Щоб уникнути збитків, вартість довелося скоригувати.

За словами Марченка, абонплата і вартість водовідведення залишилися незмінними. У міській раді підтвердили, що різницю в вартості для населення, як і раніше, компенсуватимуть з бюджету громади.

Схожа ситуація склалася і в КП «Тепловодосервіс». Для населення ціна на воду залишилася незмінним, однак підприємство звертатиметься по компенсацію з місцевого бюджету.

Водночас стрибок цін на ЖКП не обійшов стороною й Височанську громаду. Тут з квітня запроваджено нові розцінки на водопостачання та водовідведення.

Тепер кубометр коштує 52 грн, а водовідведення - 38,56. У громаді пояснили, що це рішення пов’язане зі зростанням вартості електроенергії, рівня оплати праці та значним зношенням водопровідних мереж.

