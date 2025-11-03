Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію.

Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надається через місцевий соціальний ресторан, де відвідувачі можуть отримати безкоштовні гарячі обіди, повідомляє Politeka.

Ініціатива спрямована на щоденне харчування та підтримку людей, котрі зараз найбільше потребують допомоги. Особливу увагу приділяють літнім громадянам, які через війну та економічні труднощі залишилися без належного забезпечення. Одне гаряче блюдо для них часто має не лише фізичне, а й психологічне значення, даруючи відчуття турботи та людяності.

Соціальний заклад також обслуговує внутрішньо переміщених осіб, які втратили житло через бойові дії та тимчасово перебувають у місті. Щоб скористатися гуманітарною допомогою для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, необхідно пройти коротку онлайн-реєстрацію через Telegram-чат-бот. Процедура проста: знайти бота, підтвердити особу кількома діями, і вже наступного дня можна отримати обід.

Соціальний ресторан «Перемога» працює щодня з 11:00 до 16:00 без вихідних за адресою: Дніпро, вул. Володимира Вернадського, буд. 1–3. Тут готують поживні страви зі свіжих продуктів, щоб відвідувачі відчували домашній затишок та могли полегшити щоденні труднощі.

Частину роботи закладу фінансують благодійні внески. Приєднатися до підтримки може будь-хто через онлайн-платформу, натиснувши кнопку «пригостити» та допомагаючи тим, хто цього потребує.

Крім того, про гуманітарну допомогу для українців повідомляли і в Кривому Розі. Програма передбачає різні види підтримки для літніх людей міста.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комуналку з 1 жовтня у Дніпропетровській області: платіжки зростуть у частини українців.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО у Дніпрі: хто має право на допомогу.

Як повідомляла Politeka, Початок опалювального сезону 2025 у Дніпропетровській області: коли домівки матимуть тепло.