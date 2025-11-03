Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо пройти краткую онлайн-регистрацию.

Гуманитарная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляется через местный социальный ресторан, где посетители могут получить бесплатные горячие обеды, сообщает Politeka.

Инициатива направлена ​​на ежедневное питание и поддержку людей, которые сейчас больше нуждаются в помощи. Особое внимание уделяют пожилым гражданам, которые из-за войны войны и экономических трудностей остались без надлежащего обеспечения. Одно горячее блюдо для них часто имеет не только физическое, но и психологическое значение, даря чувство заботы и человечности.

Социальное учреждение также обслуживает внутренне перемещенных лиц, лишившихся жилья из-за боевых действий и временно находящихся в городе. Чтобы воспользоваться гуманитарной помощью для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, необходимо пройти короткую онлайн-регистрацию через Telegram-чат-бот. Процедура проста: найти бота, подтвердить личность несколькими действиями, и на следующий день можно получить обед.

Социальный ресторан «Перемога» работает ежедневно с 11.00 до 16.00 без выходных по адресу: Днепр, ул. Владимира Вернадского, дом. 1–3. Здесь готовят питательные блюда из свежих продуктов, чтобы посетители испытывали домашний уют и могли облегчить ежедневные трудности.

Часть работы заведения финансируют благотворительные взносы. Присоединиться к поддержке может любой через онлайн-платформу, нажав кнопку «угостить» и помогая нуждающимся.

Кроме того, о гуманитарной помощи украинцам сообщали и в Кривом Роге. Программа предусматривает разные виды поддержки для пожилых людей города.

