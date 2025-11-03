Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дає можливість залишатися соціально активним та мати гарні гроші.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області передбачає вакансії з чесною оплатою, офіційним оформленням і зрозумілими умовами, повідомляє Politeka.

На сайті work.ua є пропозиції для тих, хто має досвід у технічних спеціальностях, а також для людей, які люблять спілкування й не бояться активної фізичної праці.

Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області включає кілька варіантів працевлаштування. Одним із них є посада слюсаря або електрика з оплатою від 18 000 до 25 000 гривень.

Підприємство пропонує договірні умови, соціальне забезпечення відповідно до трудового законодавства і своєчасну виплату заробітної плати з преміями.

Графік п’ятиденний, з 7:30 до 16:00. Вимоги стандартні: профільна освіта, досвід щонайменше два роки та кваліфікаційний розряд від четвертого до шостого. До основних обов’язків належить ремонт виробничого обладнання, монтаж силових шаф і пультів керування.

Ще один варіант, який передбачає спілкування з людьми - вакансія листоноші. Її пропонує «Укрпошта». Заробітна плата становить близько 10 000 гривень, до якої додаються премії за виконання планів.

Серед основних обов’язків є доставка листів, газет, посилок, пенсій і грошових переказів. Також листоноша може доставляти продукти та ліки.

Не менш цікавою є пропозиція від акціонерного товариства «Ельворті», яке шукає слюсаря. Заробітна плата коливається від 17 000 до 20 000 і включає премії. Працівник має складати вузли та деталі для сільськогосподарської техніки - сівалок, культиваторів, борін, екскаваторів.

