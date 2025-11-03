Работа для пенсионеров в Кировоградской области позволяет оставаться социально активным и иметь хорошие деньги.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области подразумевает вакансии с честной оплатой, официальным оформлением и понятными условиями, сообщает Politeka.

На сайте work.ua есть предложения для имеющих опыт в технических специальностях, а также для людей, которые любят общение и не боятся активного физического труда.

Работа для пенсионеров в Кировоградской области включает в себя несколько вариантов трудоустройства. Одним из них есть должность слесаря ​​или электрика с оплатой от 18 000 до 25 000 гривен.

Предприятие предлагает договорные условия, социальное обеспечение в соответствии с трудовым законодательством и своевременную выплату заработной платы с премиями.

График пятидневный, с 7:30 до 16:00. Требования стандартные: профильное образование, опыт не менее двух лет и квалификационный разряд от четвертого до шестого. К основным обязанностям относится ремонт производственного оборудования, монтаж силовых шкафов и пультов управления.

Еще один вариант, предусматривающий общение с людьми – вакансия почтальона. Ее предлагает "Укрпочта". Заработная плата составляет около 10 000 гривен , к которой прилагаются премии за выполнение планов.

Среди основных обязанностей есть доставка писем, газет, посылок, пенсий и денежных переводов. Также почтальон может доставлять продукты и лекарства.

Не менее интересно предложение от акционерного общества «Эльворти», которое ищет слесаря. Заработная плата колеблется от 17000 до 20000 и включает премии. Работник должен составлять узлы и детали для сельскохозяйственной техники – сеялок, культиваторов, борон, экскаваторов.

