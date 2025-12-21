Жителі мають враховувати графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Кіровоградській області, щоб уникнути незручностей.

Графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Кіровоградській області оприлюднили для жителів кількох громад, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надаж сайт Кіровоградобленерго.

Планові роботи передбачають тимчасові перебої електропостачання у різних населених пунктах регіону.

22 грудня 2025 року з 08:00 до 17:00 світла не буде в селах Олександрівка, Антонівка, Іванівка, Китайгород, Любомирка, Нова Осота, Поселянівка, Северинівка, Стара Осота, Стара Осота, Триліси. Відключення охоплюють окремі вулиці та провулки, включно з центральними та житловими районами. Причина — капітальний ремонт та технічне обслуговування мереж.

23 числа 2025 року роботи з планового ремонту та за заявами споживачів триватимуть у селах Олександрівка, Антонівка, Іванівка та Китайгород. Знеструмлення заплановане з 09:00 до 17:00 або 08:30–15:00 залежно від району. Місцеві жителі повинні врахувати перебої при плануванні побутових справ.

26 числа 2025 року у Павлиші, Онуфріївського району, світло буде відсутнє з 09:00 до 17:00 за заявами споживачів. Це дозволить виконати необхідні технічні заходи на електромережах.

27 числа 2025 року у селах Китайгород та Нова Осота заплановані планові відключення з 10:00 до 16:00. Роботи включають технічне обслуговування ліній та заміну обладнання, щоб підвищити безпеку і стабільність постачання.

Жителі мають враховувати графік відключення світла на тиждень з 22 по 28 грудня в Кіровоградській області, щоб уникнути незручностей. Детальнішу інформацію можна отримати на сайті АТ «Кіровоградобленерго» або за гарячою лінією компанії.

