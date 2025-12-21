Жители должны учитывать график отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Кировоградской области во избежание неудобств.

График отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Кировоградской области был обнародован для жителей нескольких общин, сообщает Politeka .

Информацию об этом предоставит сайт Кировоградоблэнерго .

Плановые работы подразумевают временные перебои электроснабжения в разных населенных пунктах региона.

22 декабря 2025 с 08:00 до 17:00 света не будет в селах Александровка, Антоновка, Ивановка, Китайгород, Любомирка, Новая Осота, Поселяновка, Севериновка, Старая Осота, Старая Осота, Трилесы. Отключения охватывают отдельные улицы и переулки, включая центральные и жилые районы. Причина – капитальный ремонт и техническое обслуживание сетей.

23 числа 2025 работы по плановому ремонту и по заявлениям потребителей будут продолжаться в селах Александровка, Антоновка, Ивановка и Китайгород. Обесточение запланировано с 09:00 до 17:00 или 08:30–15:00 в зависимости от района. Местные жители должны учесть перебои при планировании бытовых дел.

26 числа 2025 года в Павлыше Онуфриевского района свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00 по заявлениям потребителей. Это позволит выполнить необходимые технические мероприятия на электросетях.

27 числа 2025 года в селах Китайгород и Новая Осота запланированы плановые отключения с 10:00 до 16:00. Работы включают техническое обслуживание линий и замену оборудования для повышения безопасности и стабильности поставок.

Жители должны учитывать график отключения света на неделю с 22 по 28 декабря в Кировоградской области во избежание неудобств. Более подробную информацию можно получить на сайте АО «Кировоградоблэнерго» или по горячей линии компании.

