Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Рівненській області буде запроваджено у Дубенському районі, повідомляє Politeka.

Протягом тижня проводитимуться планові ремонтні роботи, через які тимчасово призупинять електропостачання споживачам. Відповідно до повідомлення ПрАТ «Рівнеобленерго», частина населених пунктів Дубенщини залишатиметься без напруги у визначені дні та години.

3.11 з 9:00 до 17:00 у місті Дубно без електроенергії будуть вулиці Забрама (80–119), Берестецька (1–30а), а також провулки Берестецький і Міцкевича. 6 листопада того ж місяця відключення заплановане для вулиці Морозенка (82а) і магазинів на Грушевського, навпроти торговельного закладу «Торба».

З 4 по 7 число електрики не буде у селі Молодаво — на Садовій, Луговій та Лесі Українки, будинок №7. З 3 по 7 листопада повне знеструмлення охопить населені пункти Соснівка, Тростянець, Нагоряни, Бондарі, Кліпець, Майдан і Ясенівка. Водночас із 5 по 7.11 енергопостачання припинять у селах Шепетин, Голуби, Круки, Стара Миколаївка та Нова Миколаївка.

Окремо 3 числа відключення торкнеться Старої Миколаївки, зокрема вулиці Кременецької (73–173). 4 листопада роботи заплановані у Стовпці на вулиці Набережній.

З 3 по 6-те без струму залишиться село Смолярня, а 7 числа — також повністю.

Енергетики наголошують, що ці тимчасові заходи потрібні для технічного обслуговування ліній та підстанцій.

Графік відключення світла на тиждень з 3 по 9 листопада в Рівненській області охоплює всі зазначені адреси та триватиме з 9:00 до 17:00 згідно з планом ПрАТ «Рівнеобленерго».

