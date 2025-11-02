График отключения света в неделю с 3 по 9 ноября в Ровенской области охватывает все указанные адреса.

График отключения света на неделю с 3 по 9 ноября в Ровенской области будет введен в Дубенском районе, сообщает Politeka.

В течение недели будут проводиться плановые ремонтные работы, по которым временно приостановят электроснабжение потребителям. Согласно сообщению ЧАО «Ровнооблэнерго», часть населенных пунктов Дубенщины будет оставаться без напряжения в определенные дни и часы.

3.11 с 9:00 до 17:00 в городе Дубно без электроэнергии будут улицы Забрама (80-119), Берестецкая (1-30а), а также переулки Берестецкого и Мицкевича. 6 ноября того же месяца отключение запланировано для улицы Морозенко (82а) и магазинов на Грушевского, напротив торгового заведения «Торба».

С 4 по 7 число электричества не будет в селе Молодово — Садовой, Луговой и Леси Украинки, дом №7. С 3 по 7.11 полное обесточивание охватит населенные пункты Сосновка, Тростянец, Нагоряны, Бондари, Клипец, Майдан и Ясеновка. В то же время, с 5 по 7 ноября энергоснабжение прекратят в селах Шепетин, Голуби, Круки, Старая Николаевка и Новая Николаевка.

Отдельно 3 числа отключения коснется Старой Николаевки, в том числе улицы Кременецкой (73-173). 4 ноября работы запланированы в Столбце по улице Набережной.

С 3 по 6 без тока останется село Смолярня, а 7 числа — также полностью.

Энергетики отмечают, что эти временные меры необходимы для технического обслуживания линий и подстанций.

