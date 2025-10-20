Графік відключення газу з 21 по 23 жовтня в Рівненській області передбачає певні незручності для місцевих жителів.

Графік відключення газу з 21 по 23 жовтня в Рівненській області оприлюднила місцева філія «Газмережі», повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті компанії, впродовж трьох днів на кількох ділянках проведуть ремонтні роботи, через що частина споживачів тимчасово залишиться без газопостачання.

Графік відключення газу з 21 по 23 жовтня в Рівненській області передбачає проведення технічних робіт у Дубенському районі. З 09:00 21.10 спеціалісти Дубенської дільниці місцевої філії «Газмережі» виконуватимуть ремонт на газопроводі.

Це призведе до тимчасового припинення подачі блакитного палива до 24 комунально-побутових об’єктів і 1285 помешкань.

Без постачання залишаться жителі населених пунктів: Мирогоща Перша, Мирогоща Друга, Молодаво Перше, Молодаво Друге, Молодаво Третє, Костянець, Липа та Мокре.

Окрім цього, 21.10 з 09:00 у Білій Крниці працівники розпочнуть технічне обслуговування газорозподільного газопроводу. На час виконання робіт без постачання залишаться 709 споживачів.

Незручності торкнуться таких вулиць: Шкільна, Грушевського, Шевченка, Незалежності, Затишна, Спокійна, Молодіжна, Мирна, Садова, Квітнева, Яблунева, У. Самчука, Польова, Гарна, Ватутіна, Сонячна, Рівненська, Серпнева, Травнева та Долинова.

Графік відключення газу з 21 по 23 жовтня в Рівненській області також зачепить села Броники та Грабів (по вулиці Лесі Українки). Там з 08:00 23.10 також діятимуть обмеження.

Без блакитного палива залишаться два комунально-побутові об’єкти та 277 приватних домогосподарств.

