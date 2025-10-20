График отключения газа с 21 по 23 октября в Ровенской области подразумевает определенные неудобства для местных жителей.

График отключения газа с 21 по 23 октября в Ровенской области обнародовал местный филиал «Газсети», сообщает Politeka.

Как сообщается на официальном сайте компании, в течение трех дней на нескольких участках проведут ремонтные работы, из-за чего часть потребителей временно останется без газоснабжения.

График отключения газа с 21 по 23 октября в Ровенской области предусматривает проведение технических работ в Дубенском районе. С 09:00 21:10 специалисты Дубенского участка местного филиала «Газсети» будут выполнять ремонт на газопроводе.

Это приведет к временному прекращению подачи голубого топлива в 24 коммунально-бытовых объекта и 1285 жилищ.

Без снабжения останутся жители населенных пунктов: Мирогоща Первая, Мирогоща Вторая, Молодово Первое, Молодово Второе, Молодово Третье, Костянец, Липа и Мокрое.

Кроме этого, 21.10 с 09:00 в Белой Крнице работники приступят к техническому обслуживанию газораспределительного газопровода. На время выполнения работ без снабжения останутся 709 потребителей.

Неудобства затронут такие улицы: Школьная, Грушевского, Шевченко, Независимости, Уютная, Спокойная, Молодежная, Мирная, Садовая, Апрельская, Яблоневая, В. Самчука, Полевая, Красивая, Ватутина, Солнечная, Ровенская, Августовская, Майская.

График отключения газа с 21 по 23 октября в Ровенской области также коснется села Броники и Грабов (по улице Леси Украинки). Там с 08:00 23:10 также будут действовать ограничения.

Без голубого топлива останутся два коммунально-бытовых объекта и 277 частных домохозяйств.

Последние новости Украины: