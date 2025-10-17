Мешканцям деяких населених пунктів слід заздалегідь підготуватися до графіка відключення газу з 20 по 21 жовтня в Рівненській області.

Графік відключення газу з 20 по 21 жовтня в Рівненській області передбачає тимчасові зупинки розподілу блакитного палива у кількох містах та селах, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті місцевої філії "Газмережі", газовики проводитимуть планові ремонтні роботи, тому на певний час постачання буде призупинене.

У Костополі 20.10 фахівці Костопільської дільниці здійснять ремонтні роботи на газопроводі. Через це тимчасово буде припинено газопостачання до 32 споживачів за адресою вулиця Фабрична, 2.

Відновлення подачі відбудеться одразу після завершення робіт. Місцевих мешканців просять поставитися до цього з розумінням і заздалегідь підготуватися до певних незручностей в побуті.

Одночасно, 20.10 ремонтні роботи проводитимуть у Дубні. Початок ремонтів запланований на 8:00 ранку. Через це тимчасово припиняється газопостачання до 192 споживачів на Мирогощанській, 3. Фахівці Дубенської дільниці "Газмережі" по завершенні всіх необхідних заходів відновлять подачу.

Наступного дня, 21.10, графік відключення газу з 20 по 21 жовтня в Рівненській області передбачає масштабніші роботи у Дубенському районі. З 09:00 фахівці проводитимуть ремонт на газопроводі.

Через це тимчасово буде припинено газопостачання до 24 комунально-побутових об’єктів та 1285 осель у селах Мирогоща Перша, Мирогоща Друга, Молодаво Перше, Молодаво Друге, Молодаво Третє, Костянець, Липа та Мокре.

Мешканцям радять уважно стежити за оновленнями від "Газмережі" і заздалегідь підготуватися до графіка відключення газу з 20 по 21 жовтня в Рівненській області.

Останні новини України:

Також Politeka писала, Подорожчання проїзду у Рівному: оновлені тарифи вже діють у місті, всі подробиці

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на світло у Рівненській області: важливе оголошення